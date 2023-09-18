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    В Израиле

    Нетаниягу вылетел в США для выступления в ООН и встреч с Байденом, Зеленским и Маском

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    Нетаниягу вылетел в США для выступлении в ООН и встреч с Байденом, Зеленским и Маском
    אבי אוחיון /לע"מ

    В ночь на понедельник, 18 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетел в США. Запланировано его выступление на генеральной ассамблее ООН, встречи с президентом США Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским и другими мировыми лидерами. Визит начнется с встречи в Калифорнии с бизнесменом Илоном Маском.

    Перед вылетом он сделал заявление для прессы: "Сейчас я отправляюсь на генеральную ассамблею ООН, где буду представлять Израиль перед народами мира. В ходе поездки я также встречусь со многими мировыми лидерами, включая президента Байдена, с которым я буду говорить среди прочего и прежде всего об Иране и о расширении круга мира. Я также встречаюсь с канцлером Германии, президентом Украины, президентом Турции и многими другими лидерами из Азии, Европы и Африки... Сегодня мир видит, и я, конечно, это подчеркну, что Иран нарушает все свои обязательства, что он лжет, что он намерен как разрабатывать ядерное оружие и продолжать свою агрессию в регионе. Мы будем бороться с этим вместе... В начале этого визита я посещу Калифорнию, где намерен встретиться с человеком, который в настоящее время возглавляет самое драматическое развитие человеческих технологий в новую эпоху... с Илоном Маском. Я буду обсуждать с ним тему искусственного интеллекта, а также буду работать над тем, чтобы он инвестировал в Израиль в ближайшие годы. Этот человек в значительной степени прокладывает путь, который изменит лицо человечества, а также изменит лицо государства Израиль. Израиль должен быть лидером в области искусственного интеллекта".

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    Ранее сообщалось, что Нетаниягу выступит перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в пятницу, 22 сентября. В рамках визита Нетаниягу встретится с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими лидерами. Премьер-министр Израиля также встретится с лидерами еврейской общины США. Нетаниягу начнет свой визит в США с Калифорнии, где встретится с Илоном Маском и другими бизнесменами и намерен обсудить с ними вопросы развития искусственного интеллекта.

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    Посольство Украины в Израиле: подтверждена предстоящая встреча Нетаниягу и Зеленского в США
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Сентября 2023
    Канцелярия главы правительства: после праздника Рош а-Шана Нетаниягу вылетит в США и начнет визит со встречи с Маском
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