ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по боевикам и объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 18 сентября 2024 г., 22:11 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 22:11
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении серии ударов по различным целям на юге Ливана.
В Тире была атакована группа боевиков, укрывшихся в здании. Координаты строения были получены военно-воздушными силами ЦАХАЛа от бойцов 146-й дивизии.
В районе деревень Кила, Хальта и Аль-Адайсе были уничтожены ракетная установка и строения, использовавшиеся "Хизбаллой" для военных целей.