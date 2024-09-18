ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по боевикам и объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении серии ударов по различным целям на юге Ливана.

В Тире была атакована группа боевиков, укрывшихся в здании. Координаты строения были получены военно-воздушными силами ЦАХАЛа от бойцов 146-й дивизии.

В районе деревень Кила, Хальта и Аль-Адайсе были уничтожены ракетная установка и строения, использовавшиеся "Хизбаллой" для военных целей.