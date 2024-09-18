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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по боевикам и объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 18 сентября 2024 г., 22:11 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 22:11
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по боевикам и объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении серии ударов по различным целям на юге Ливана.

В Тире была атакована группа боевиков, укрывшихся в здании. Координаты строения были получены военно-воздушными силами ЦАХАЛа от бойцов 146-й дивизии.

В районе деревень Кила, Хальта и Аль-Адайсе были уничтожены ракетная установка и строения, использовавшиеся "Хизбаллой" для военных целей.

Израиль
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