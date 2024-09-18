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Израиль

ЦАХАЛ атаковал цели на юге Ливана, уничтожены террористы. Видео

время публикации: 18 сентября 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 09:37
ЦАХАЛ атаковал цели на юге Ливана, уничтожены террористы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 17 сентября израильские ВВС атаковали группу террористов "Хизбаллы" в районе Мадждаль-Сельма на юге Ливана. Было зафиксировано точное поражение цели. ("Хизбалла" подтверждает гибель двух боевиков в результате этой атаки.)

Также сообщается, что в ночь на 18 сентября израильские ВВС атаковали объекты "Хизбаллы" в пяти различных районах южного Ливана – в Аль-Адайсе, Маркабе, Блиде, Марун ар-Расе и Шахине.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на юге Ливана.

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