ЦАХАЛ атаковал цели на юге Ливана, уничтожены террористы. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 17 сентября израильские ВВС атаковали группу террористов "Хизбаллы" в районе Мадждаль-Сельма на юге Ливана. Было зафиксировано точное поражение цели. ("Хизбалла" подтверждает гибель двух боевиков в результате этой атаки.)

Также сообщается, что в ночь на 18 сентября израильские ВВС атаковали объекты "Хизбаллы" в пяти различных районах южного Ливана – в Аль-Адайсе, Маркабе, Блиде, Марун ар-Расе и Шахине.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на юге Ливана.