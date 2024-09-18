Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 18 сентября, температура будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен дождь на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 18-26 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 25-35, в Беэр-Шеве – 19-30, в Мицпе-Рамоне – 19-29, на побережье Мертвого моря – 24-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 20-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-32, на Голанских высотах – 20-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг-субботу температура существенно не изменится, переменная облачность.