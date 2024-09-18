В бою на юге Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа

Утром 18 сентября была разрешена к публикации информация о том, что в бою на юге сектора Газы погибли четверо военнослужащих Армии обороны Израиля.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Капитан Даниэль Мимон Тоаф, 23 года, из Морешета, заместитель командира роты батальона "Шакед" бригады "Гивати".

Старший сержант Агам Наим, 20 лет, из Мишмарота, санитарка 52-го батальона 401-й бригады.

Старший сержант Амит Бакри, 21 год, из Йошивии, боец ​​батальона батальона "Шакед" бригады "Гивати".

Старший сержант Дотан Шимон, 21 год, из Элазара, боец ​​батальона батальона "Шакед" бригады "Гивати".

В том же бою были тяжело ранены офицер и двое бойцов ​​батальона батальона "Шакед" бригады "Гивати". Еще двое бойцов этого батальона получили ранения средней степени тяжести.

Также в бою на юге Газы был тяжело ранен офицер разведроты бригады "Гивати".