Формирование коалиции после выборов в Кнессет 24-го созыва. Опрос NEWSru.co.il

Прошел почти месяц после выборов в Кнессет 24-го созыва. В настоящее время лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу продолжает попытки формирования коалиции (срок действия его мандата истекает 4 мая). Как будут развиваться события, если Нетаниягу не сможет сформировать коалицию, пока не знает никто. Возможно, мандат на формирование коалиции получит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. Но президент Реувен Ривлин может решить передать мандат любому депутату Кнессета, что сделает задачу формирования коалиции еще более сложной.

Вероятность новых досрочных выборов – пятых за последние два года – растет. Но и при таком сценарии непонятно, возможен ли выход из политического кризиса при существующей системе выборов. СМИ пишут, что Нетаниягу продвигает закон о прямых выборах главы правительства.

На этом фоне редакция NEWSru.co.il проводит опрос, в ходе которого мы рассчитываем узнать, какие варианты коалиции представляются нашим читателям наилучшими, какие уступки они считают допустимыми, кого хотели бы видеть на посту премьер-министра, как относятся к законодательным инициативам, связанным с выборами и управлением страной.

Внимание: опрос предназначен только для читателей, имеющих гражданство Израиля и имеющих право голосовать.

Формирование коалиции после выборов в Кнессет 24-го созыва. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 19 вопросов)