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NEWSru.co.il :: В Израиле19 апреля 2021 г., 18:57

Кнессет провалил предложение "Ликуда" и поддержал "Еш Атид"

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Кнессет провалил предложение "Ликуда" о формате организационной комиссии

В понедельник, 19 апреля, Кнессет большинством голосов отклонил предложение "Ликуда" о формате организационной комиссии Кнессета. 60 депутатов проголосовали против, 58 - за.

В последний момент партия РААМ проголосовала против предложения "Ликуда". Телеканал "Кан-11" утверждает, что на позицию депутатов от РААМ повлияла встреча Мансура Аббаса и Яира Лапида, состоявшаяся перед голосованием. Лапид предложил РААМ должность заместителя спикера Кнессета, место в финансовой комиссии Кнессета и место главы комиссии по борьбе с преступностью и насилием.

Предложение Нетаниягу было провалено несмотря на то, что за час до голосования он пришел к соглашению с партией "Ямина". Их договоренность предусматривала предоставление дополнительного места партии Беннета в организационной комиссии за счет "Ликуда".


Поражение на голосовании стало еще одним свидетельством тупиковой ситуации, в которой находятся коалиционные переговоры, ведущиеся "Ликудом".

Глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил после голосования: "Тот, кто рассчитывал на политическую помощь сторонников террора был опозорен и проиграл голосование".

Большинством голосов (60 - за, 51 - против) было принято предложение "Еш Атид" по формату работы организационной комиссии.

Сразу после голосования премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал срочное заседание высокопоставленных представителей "Ликуда" в своей канцелярии в Кнессете.

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