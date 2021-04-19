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NEWSru.co.il :: В Израиле19 апреля 2021 г., 00:02

В Яффо и Иерусалиме произошли столкновения между митингующими арабами и полицией

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В Яффо и Иерусалиме произошли столкновения между митингующими арабами и полицией

Вечером 18 апреля в Иерусалиме и Яффо произошли столкновения между полицией и арабскими митингующими. Задержаны шесть человек

В Яффо, беспорядки начались недалеко от того места, где днем 18 апреля были избиты глава и директор йешивы "Шират Моше". Арабская молодежь бросала в полицейских петарды и "стреляла" фейерверками. На улице Йефет митингующие переворачивали и поджигали мусорные баки. Двое сотрудников полиции были ранены.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что несколько десятков евреев, проживающих в Яффо, пришли, чтобы высказать свое возмущение по поводу поведения арабской молодежи. Они развернули плакат: "Народ Израиля жив. Нас так быстро не победить". В их сторону арабы кричали: "Поселенцы, убирайтесь из Яффо. Яффо - для яффцев!". Полицейские пытались не допустить физического столкновения между двумя сторонами.


После того, как полиция объявила, что обе протестные акции являются незаконными, евреи ушли, но арабская молодежь продолжила беспорядки.

Беспорядки в Яффо привлекли внимание СМИ к ситуации в этом городе, который формально является одним из районов Тель-Авива. Еврейские жители Яффо обвиняют мэрию Тель-Авива в бездействии и рассказывают, что во время эпидемии ситуация в их районе значительно ухудшилась. В последние месяцы регулярно происходили столкновения между слоняющимися без дела подростками, участились случаи агрессии и порчи имущества.

Около 23:00 правоохранительные органы сообщили, что удалось навести порядок. За участие в беспорядках задержаны три человека. Ранее по подозрению в причастности к нападению на главу йешивы были задержаны двое 30-летних мужчин.

Известно, что в Яффо во время беспорядков был причинен ущерб имуществу граждан.

В то время, когда полиция пыталась навести порядок в Яффо, обострилась ситуация возле Шхемских ворот в Иерусалиме, где после начала Рамадана каждый вечер происходили столкновения между молодыми мусульманами и полицией. Полиция сообщила о задержании трех человек.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что к Шхемским воротам вечером приезжали глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич и несколько членов его фракции. Пресс-служба партии передала, что депутаты Кнессета приезжали, чтобы на месте увидеть работу полиции.


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