Шарав в Израиле. Медики рекомендуют избегать пребывания на солнце

В понедельник, 19 апреля, в Израиле будет очень жарко – особенно в горных и южных районах страны. В Иерусалиме и Эйлате температура поднимется до 35 градусов, в Иудее и Самарии, а также на Голанских высотах – до 36, в Негеве, на побережье Мертвого моря, на побережье озера Кинерет и в Иорданской долине – до 40. Менее жарко (до 33 градусов) будет на побережье Средиземного моря.

На фоне южного пустынного ветра (шарав) будет сухо. В Эйлата и Негеве относительная влажность – 16-25%, в Иерусалиме, Иудее и Самарии – 19-23%, на севере страны – 28-36%, на побережье Средиземного моря – 27-48% (в южной части побережья – до 70%).

Без осадков. Облачно. Местами дымка (особенно на юге).

Министерство здравоохранения на фоне жаркой и сухой погоды рекомендует избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

Напомним, что с 18 апреля ношение защитных масок на улице не обязательно, а при такой жаре – нежелательно. Тем не менее, в соответствии с карантинными требованиями, маски необходимы в помещениях, в любых общественных местах.

В жаркую погоду многие отправятся на пляжи. Медики рекомендуют подождать до вечера, когда жара спадет. Температура воды в Средиземном море – 20-21 градусов, высота волн – 10-40 см. Отметим также, что средиземноморские пляжи (особенно на севере страны) могут быть загрязнены нефтепродуктами, следует проявлять осторожность.

Во вторник жара спадет. К среде температура понизится до среднесезонной. В четверг – без существенных изменений.