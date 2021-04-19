Нетаниягу настаивает на прямых выборах премьер-министра. Кто за, кто против

В понедельник, 19 апреля, лидеры почти всех фракций в Кнессете выступили с заявлениями по поводу выдвинутого депутатами от ШАС законопроекта о прямых выборах премьер-министра.

Яир Лапид ("Еш Атид"), Ницан Горовиц (МЕРЕЦ) и Мейрав Михаэли ("Авода") высказались резко против инициативы о проведении прямых выборов главы правительства, заявив, что речь идет об очередной попытке Нетаниягу удержать власть, и призвали президента передать мандат на создание правительства Яиру Лапиду.

Против прямых выборов премьер-министра также выступил глава партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар.

При этом лидер ШАС Арье Дери подчеркнул в своем выступлении, что прямые выборы могут быть единственной возможностью создать правительство. "Мы на пороге пятых выборов, которые вновь не дадут очевидного результата, и никто сейчас не знает, когда эта череда выборов закончится", – заявил Дери.

Глава партии РААМ Мансур Аббас заявил, что не отвергает возможности создания правительства во главе с Нафтали Беннетом. Аббас также заявил, что 15 апреля получил от премьер-министра Биньямина Нетаниягу информацию о намерении утвердить закон о прямых выборах премьер-министра.

Председатель "Кахоль Лаван" Бени Ганц призвал Нафтали Беннета и Мансура Аббаса "не попадаться в ловушку Биби" и создать правительство национального единства.

При этом Бецалель Смотрич в своем заявлении вновь призвал Гидеона Саара присоединиться к правительству во главе с Биньямином Нетаниягу и подчеркнул, что Беннет ждет провала Нетаниягу "чтобы войти в правительство Лапида, "Аводы" и МЕРЕЦа".

Лидер НДИ Авигдор Либерман заявил ранее: "Всего год назад в основные законы были внесены существенные изменения, которые позволили существование "сменного" правительства Нетаниягу и Ганца, но как только это перестало устраивать Нетаниягу, он без всяких помех потащил государство Израиль на четвертый и абсолютно ненужный раунд выборов". По словам лидера НДИ, "теперь, когда давление на Нетаниягу усиливается, он снова готов использовать тот же скверный метод, чтобы вместе с ультраортодоксальными партиями подольше удержаться у власти". "Изменение основных законов в режиме "по вашим просьбам" недопустимо, и НДИ проголосует против этого плана. Политической системе Израиля необходимы перемены. И эти перемены нужно тщательно готовить, имея в виду долгосрочную перспективу, а не сиюминутные нужды того или иного правителя. Поэтому я назначил профессора Йоси Шайна, эксперта по структурам правления, руководителем рабочей группы, которая выработает и сформулирует альтернативы существующей системе власти. И это позволит четко определять победителя на выборах в будущем", – подчеркнул Либерман.

Сеггодня Нетаниягу встречался с лидером "Ямины" Нафтали Беннетом. После этой встречи Беннет встретился с Сааром.

Обозреватель "Исраэль а-Йом" Ариэль Каана сказал в эфире "Кан РЭКА", что в окружении Нетаниягу царит уныние, так как там понимают, что шансы на формирование коалиции призрачны из-за неготовности Смотрича войти в коалицию, которую поддерживает РААМ, и неготовности Саара войти в коалицию во главе с Нетаниягу. "Премьер-министр далек от своей лучшей формы в последние дни", – считает Каана.

Сам Биньямин Нетаниягу на заседании фракции "Ликуд" заявил следующее: "Есть выход из политического тупика, и подавляющее большинство народа поддерживает этот выход. Вместо того, чтобы создавать странное правительство, во главе которого находится человек, получивший семь мандатов, нужно провести прямые выборы премьер- министра. Моментальные выборы, по итогам которых станет известно, кто премьер-министр, кого народ избрал премьер-министром". "Это решающий момент и для Нафтали Беннета. Он должен остановить бег в сторону левого правительства во главе с Лапидом и поддержать законопроект о прямых выборах", – сказал Нетаниягу.

Беннет пока не озвучил своей позиции по вопросу о прямых выборах.

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