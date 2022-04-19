ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в секторе Газы

В ночь на вторник, 19 апреля, самолеты военно-воздушных сил ЦАХАЛа атаковали на территории сектора Газы несколько объектов террористической организации ХАМАС. Удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории.

В частности, был уничтожен цех по производству оружия, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские ВВС около 1:35 нанесли удары по целям к западу от Хан-Юниса, на юге сектора. В частности, не менее шести ракет было выпущено по объекту "Аль-Кадисия", говорится в сообщении.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" уточняет, что сначала беспилотный самолет выпустил две ракеты по объекту "Аль-Кадисия", а затем еще четыре ракеты были выпущены израильскими истребителями.

Сообщается также, что боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) выпустили ракеты "земля-воздух" по израильским самолетам. Судя по имеющейся информации, самолеты не пострадали.

18 апреля, в 20:22 в населенных пунктах округа Эшколь прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Жители приграничного района слышали несколько взрывов. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, она была сбита системой ПРО "Железный купол".

Это был первый ракетный обстрел Израиля из сектора Газы за последние семь месяцев.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2022-й год.

Апрель. 1 ракета. Сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.