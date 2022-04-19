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NEWSru.co.il :: В Израиле19 апреля 2022 г., 09:30

Министр обороны утвердил проведение марша в Хомеш. Ожидается участие тысяч людей

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Министр обороны утвердил проведение марша в Хомеш. Ожидается участие тысяч людей

Министр обороны Бени Ганц пришел к соглашению с лидерами правых активистов о проведении марша в сторону территории, где ранее находился поселок Хомеш.

Как сообщает газета "Гаарец", представители сил безопасности вели переговоры с лидерами правых о "компромиссном" варианте проведения мероприятия. Помимо прочего, взвешивалась возможность ограничить число его участников или перенести на другой срок. Все эти предложения были отклонены. Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее десяти тысяч человек.

Марш начнется от поселения Шавей Шомрон. По сообщению организаторов, не менее 50 автобусов доставят туда участников марша. На территории Хомеша пройдут праздничные мероприятия, в том числе детский хэппениниг.


После утверждения министром обороны, командование Центральным округом ЦАХАЛа провело оперативное совещание по вопросу обеспечения безопасности в ходе марша.

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