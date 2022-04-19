В округе Лахиш мужина на квардроцикле врезался в столб

В округе Лахиш 21-летний мужчина на большой скорости врезался на квадроцикле в дерево. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель получил множественные травмы.

По дороге в больницу пострадавший был погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Он доставлен в больницу "Cорока". Медики оценивают его состояние как тяжелое.