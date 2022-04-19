Прервано железнодорожное движение между Беэр-Шевой и Кирьят Гатом

Утром 19 апреля компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что из-за нарушения систем коммуникации, выведенных из строя на юге Израиля, временно прервано движение поездов на участке Беэр-Шева - Кирьят-Гат.

Согласно опубликованной информации, злоумышленники похитили кабели коммуникационных систем.

Ожидается, что движение поездов возобновится в полном объеме во второй половине дня. До того момента пассажирам будут предоставлены специальные шаттлы.