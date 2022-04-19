Прервано железнодорожное движение между Беэр-Шевой и Кирьят Гатом
Утром 19 апреля компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что из-за нарушения систем коммуникации, выведенных из строя на юге Израиля, временно прервано движение поездов на участке Беэр-Шева - Кирьят-Гат.
Согласно опубликованной информации, злоумышленники похитили кабели коммуникационных систем.
Ожидается, что движение поездов возобновится в полном объеме во второй половине дня. До того момента пассажирам будут предоставлены специальные шаттлы.
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