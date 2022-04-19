В больницу "Сорока" из поселка Сегев-Шалом доставлен 10-месячный ребенок с тяжелыми травмами

В бедуинском поселке Сегев-Шалом в местный пункт первой медицинской помощи была доставлена 10-месячная девочка со множественными травмами.

По словам парамедиков, характер травм свидетельствует о том, что ребенок попал под колеса автомобиля. Из медпункта на машине "скорой помощи" девочка была отправлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Ее состояние оценивается медиками, как тяжелое.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств, при которых ребенок получил травмы.