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NEWSru.co.il :: В Израиле19 апреля 2022 г., 17:21

В больницу "Сорока" из поселка Сегев-Шалом доставлен 10-месячный ребенок с тяжелыми травмами

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В больницу "Сорока" из поселка Сегев-Шалом доставлен 10-месячный ребенок с тяжелыми травмами

В бедуинском поселке Сегев-Шалом в местный пункт первой медицинской помощи была доставлена 10-месячная девочка со множественными травмами.

По словам парамедиков, характер травм свидетельствует о том, что ребенок попал под колеса автомобиля. Из медпункта на машине "скорой помощи" девочка была отправлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Ее состояние оценивается медиками, как тяжелое.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств, при которых ребенок получил травмы.


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