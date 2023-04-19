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    В Израиле

    "Кан": коалиция и оппозиция пришли к первым соглашениям по поводу юридической реформы

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    Erik Marmor/Flash90

    Коалиция и оппозиция пришли к первым соглашениям в ходе переговоров по юридической реформе.

    Как сообщает "Кан", стороны договорились о том, что законы, регулирующие отношения между законодательной и судебной властью, будут утверждаться в рамках Основного закона о законодательстве. "Кан" отмечает, что речь идет о победе оппозиции, так как в коалиции настаивали на том, чтобы законы были записаны в Основном законе о судебной деятельности, где оговариваются лишь полномочия судов, но не Кнессета. Это требование выдвигал глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц с первого дня переговоров.

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    Вопрос состава комиссии по выбору судей рассматривается отдельно.

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    Также согласовано, что БАГАЦ не сможет отменять Основные законы, принятые ранее, или те, что будут приняты в дальнейшем.

    В то же время процесс утверждения Основных законов будет состоять из четырех чтений, а не из трех, как это принято, когда речь идет об обычных законах. В четвертом чтении потребуется особое большинство депутатов, которые проголосуют за закон.

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    Речь идет о первых соглашениях, достигнутых сторонами с начала переговоров. Переговоры по вопросу состава комиссии по выбору судей продолжаются.

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