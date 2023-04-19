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    В Израиле

    Посольство Украины потребовало от Израиля отменить турнир с участием российских и белорусских самбистов

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    Посольство Украины потребовало от Израиля отменить турнир с участием российских и белорусских самбистов
    AP Photo/Ariel Schalit

    Посольство Украины в Тель-Авиве призвало министерство культуры и спорта Израиля отменить начавшийся в Хайфе чемпионат Европы по самбо, так как в нем участвуют сборные России и Беларуси, а спонсорами выступают правительственные структуры, находящиеся под международными санкциями.

    В заявлении, опубликованном в официальном Facebook посольства Украины говорится: "Россия использует спортивные соревнования как идеологическое оружие для распространения пропаганды и обеления своих преступлений. Беларусь, как соучастница военной агрессии против Украины, также несет ответственность за преступления против человечности, которые совершены в Украине. Предоставление им широкой арены является оскорблением памяти сотен тысяч граждан Украины, в том числе более 220 украинских спортсменов, отдавших жизни в борьбе за будущее демократической европейской страны. Украины призывает израильскую сторону принять все необходимые меры для отмены турнира и его бойкота".

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    Чемпионат Европы по самбо проходит под эгидой мэрии Хайфы и при ее финансовой поддержке. Кроме того, известно, что его спонсируют компания "Роснефть" и российский банк VTB.

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    По информации сайта Haifaru.co.il ранее к мэру Хайфы с требованием отменить турнир обращался депутат городского совета Кирилл Каретник.

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