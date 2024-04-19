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Израиль

На трассе 1 легковой автомобиль столкнулся с грузовым, два человека погибли

время публикации: 19 апреля 2024 г., 20:05 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 20:05

На трассе 1 легковой автомобиль столкнулся с грузовым, в результате чего погибли двое мужчин (оба в возрасте примерно 50 лет). Еще один человек получил незначительные травмы.

Ранее 17-летний мотоциклист получил серьезные травмы после того, как его мотоцикл столкновения с грузовиком в Кфар-Йоне. Юноша доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

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