На трассе 1 легковой автомобиль столкнулся с грузовым, два человека погибли

На трассе 1 легковой автомобиль столкнулся с грузовым, в результате чего погибли двое мужчин (оба в возрасте примерно 50 лет). Еще один человек получил незначительные травмы.

Ранее 17-летний мотоциклист получил серьезные травмы после того, как его мотоцикл столкновения с грузовиком в Кфар-Йоне. Юноша доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.