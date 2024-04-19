Госдеп США и Евросоюз ввели санкции против еврейской ультраправой организации "Лехава"

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении главы ультраправой организации "Лехава" Бенци Гопштейна. Причиной введения санкций стало то, что "под руководством Гопштейна "Лехава" и ее члены участвовали в актах насилия против палестинцев".

Также санкции против организации "Лехава" ввел Евросоююз, объяснив это "серьезным нарушением прав человека в отношении палестинцев".

Кроме того, санкции введены Евросоюзом персонально против четырех израильтян, проживающих в Иудее и Самарии: бывшего члена "Оцма Иегудит" Элиши Йереда, Меира Эттингера, внука Меира Кахане, Нарии Бен Фази и Инона Леви. Отметим, что в феврале этого года имя Инона Леви уже фигурировало в санкционном списке Госдепартамента США.