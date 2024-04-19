Опрос "Мaaрива": более 30 мандатов у Ганца, партия Саара не проходит электоральный барьер

В газете "Маарив" опубликованы результаты очередного опроса, согласно которому, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то партии нынешней коалиции набрали бы всего 50 мандатов, но партии нынешней оппозиции не смогли бы получить большинство (61 мандат) без РААМ.

Больше всего мандатов, согласно опросу, получает блок "Махане Мамлхати" под руководством Бени Ганца – 31. Далее следуют: "Ликуд" – 21, "Еш Атид" – 13, НДИ – 12, "Оцма Иегудит" – 9, ШАС – 9, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, МЕРЕЦ – 4, "Ционут а-Датит" – 4.

Партии "Авода", "Ямин Мамлахти" (Гидеон Саар) и БАЛАД не проходят электоральный барьер.