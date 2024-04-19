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Малави открыло посольство в Израиле, которое возглавит сын выживших в Холокосте

время публикации: 19 апреля 2024 г., 10:11 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 10:34
Малави открыло посольство в Израиле, которое возглавит сын выживших в Холокосте

В четверг, 18 апреля, в Тель-Авиве официально открылось посольство Малави в Израиле. На церемонии открытия присутствовали министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, министр иностранных дел Малави Нэнси Тембо, министр труда Малави Агнес Ниалонье и министр информации Малави Мозес Кункуйю.

На церемонии открытия министры Кац и Тембо подписали договор об организованном ввозе в Израиль работников из Малави для работы в сельском хозяйстве.

Первым руководителем посольства в статусе поверенного в делах назначен бывший депутат парламента Малави Дэвид Бисноваты, родившийся в Израиле в семье выживших в Холокосте евреев из Восточной Европы.

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