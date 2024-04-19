Операция в Нур аш-Шамсе: ликвидированы террористы, есть раненые среди израильских бойцов

ЦАХАЛ сообщает о совместной операции с пограничной полицией и общей службой безопасности (ШАБАК) в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема.

Сообщается, что в ходе операции были ликвидированы несколько террористов (точное число не называется), задержаны подозреваемые. Найдены и конфискованы оружие, боеприпасы, взрывчатка. Операция, сопровождаемая столкновениями с террористами, продолжается.

В ходе операции были ранены четверо военнослужащих: двое бойцов спецназа "Сайерет Харув" получили легкие ранения, боец спецназа по борьбе с терроризмом ЛОТАР получил ранение средней тяжести, офицер-резервист бригады "А-Маром" получил ранение средней тяжести.

Раненые доставлены в больницы.