Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 19 апреля, температура понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 12-22 градусов, в Тель-Авиве – 18-23, в Хайфе – 17-19, в Эйлате – 22-32, в Беэр-Шеве – 15-27, в Мицпе-Рамоне – 15-21, на побережье Мертвого моря – 20-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-21, в Ариэле – 14-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-28, на Голанских высотах – 14-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 100-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу температура существенно не изменится, малооблачно. В воскресенье температура понизится, переменная облачность. В понедельник ожидается повышение температуры, солнечно.