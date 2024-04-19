Серийный насильник и убийца Шломо Халива будет освобожден после 47 лет заключения

Израильский серийный насильник и убийца Шломо Халива, которого пресса называла "Плачущим насильником" и "Убийцей с Прибрежного шоссе", будет освобожден из тюрьмы после отбытия 47 лет заключения.

Шломо Халиве исполнилось 75 лет, за все эти годы он так и не согласился пройти терапию для секс-преступников.

Служба тюрем приняла решение поручить освобождаемого преступника контролирующему подразделению "Цур", которое призвано защищать общественность от возвращающихся на свободу насильников.

Шломо Халива – уроженец Хадеры, он находился в тюрьме с 1976 года и в 1983 году был признан виновным в убийстве женщины. На его счету множество изнасилований и от одного до пяти (известных следствию) убийств девушек и женщин, которых он убивал после изнасилования.