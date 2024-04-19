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Израиль

Серийный насильник и убийца Шломо Халива будет освобожден после 47 лет заключения

время публикации: 19 апреля 2024 г., 12:00 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 12:10
Серийный насильник и убийца Шломо Халива будет освобожден после 47 лет заключения
Flash90

Израильский серийный насильник и убийца Шломо Халива, которого пресса называла "Плачущим насильником" и "Убийцей с Прибрежного шоссе", будет освобожден из тюрьмы после отбытия 47 лет заключения.

Шломо Халиве исполнилось 75 лет, за все эти годы он так и не согласился пройти терапию для секс-преступников.

Служба тюрем приняла решение поручить освобождаемого преступника контролирующему подразделению "Цур", которое призвано защищать общественность от возвращающихся на свободу насильников.

Шломо Халива – уроженец Хадеры, он находился в тюрьме с 1976 года и в 1983 году был признан виновным в убийстве женщины. На его счету множество изнасилований и от одного до пяти (известных следствию) убийств девушек и женщин, которых он убивал после изнасилования.

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