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Израиль

Внимание, розыск: пропал 24-летний Нария Нахшон из Бат-Яма

Розыск
время публикации: 19 апреля 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 15:26
Внимание, розыск: пропал 24-летний Нария Нахшон из Бат-Яма
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи населения в поисках пропавшего 24-летнего Нарии Нахшона из Бат-Яма.

Он вышел из дома 17 апреля и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, брюнет, карие глаза. Был одет в серые брюки, белую рубашку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться на горячую линию полиции Израиля по телефону 100.

Израиль
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