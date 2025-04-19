Внимание, розыск: пропал 24-летний Нария Нахшон из Бат-Яма

Полиция Израиля просит помощи населения в поисках пропавшего 24-летнего Нарии Нахшона из Бат-Яма.

Он вышел из дома 17 апреля и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, брюнет, карие глаза. Был одет в серые брюки, белую рубашку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться на горячую линию полиции Израиля по телефону 100.