Внимание, розыск: пропал 24-летний Нария Нахшон из Бат-Яма
время публикации: 19 апреля 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 15:26
Полиция Израиля просит помощи населения в поисках пропавшего 24-летнего Нарии Нахшона из Бат-Яма.
Он вышел из дома 17 апреля и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.75, брюнет, карие глаза. Был одет в серые брюки, белую рубашку.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться на горячую линию полиции Израиля по телефону 100.