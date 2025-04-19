Нетаниягу: Мы не закончим войну, пока не уничтожим ХАМАС

В субботу, 19 апреля, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с речью, о которой накануне было объявлено его канцелярией.

Нетаниягу начал свою речь, заявив, что приказал ЦАХАЛу "усилить давление на ХАМАС", и добавил: "Как премьер-министр, я не сдамся убийцам – такие действия поставят под угрозу безопасность государства". По его словам, Израиль сейчас находится на решающем этапе войны. "Если мы сдадимся ХАМАСу – все наши достижения пойдут прахом", – сказал он.

"Мы неоднократно слышали призывы к прекращению войны, и в последние недели они усилились. Если бы мы им вняли, то не нанесли бы удар по проиранской оси, не ослабили бы наших врагов, и Ближний Восток оказался бы перед реальной угрозой".

Говоря о Газе и ХАМАСе, Нетаниягу подчеркнул, что "если мы не завершим уничтожение ХАМАСа, то следующее 7 октября – это лишь вопрос времени. Сохранение власти ХАМАСа будет поражением для Израиля и победой для Ирана". Он подтвердил, что ХАМАС отклонил предложение о соглашении, в рамках которого были бы освобождены некоторые из заложников, а также возвращены тела убитых.

По его словам, "ХАМАС требует прекращения войны и вывода ЦАХАЛа из сектора Газы. Принятие этих требований создаст впечатление, что похищения выгодны и Израиль можно подчинить себе террором".

"Мы не закончим войну, пока не уничтожим ХАМАС, не вернем заложников и не убедимся, что Газа больше не представляет угрозы для Израиля", – заявил премьер.