Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 19 апреля, температура понизится, но будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. Туман на севере Негева и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 18-27 градусов, в Тель-Авиве – 16-24, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 23-37, в Беэр-Шеве – 15-30, в Мицпе-Рамоне – 20-30, на побережье Мертвого моря – 26-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-23, в Ариэле – 18-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-27, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье-понедельник – без существенных изменений. Во вторник ожидается резкое повышение температуры, будет очень жарко.