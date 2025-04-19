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Израиль

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Саманта Майхлевич из Ашдода

Розыск
время публикации: 19 апреля 2025 г., 22:41 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 22:52
Внимание, розыск: пропала 15-летняя Саманта Майхлевич из Ашдода
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит общественность помочь в поисках пропавшей 15-летней Саманты Майхлевич из Ашдода, которую в последний раз видели в субботу, 19 апреля, в районе кибуца Цора. Жизнь девушки может быть в опасности.

Описание внешности: рост 1.60, русые волосы, худощавое телосложение, голубые глаза, пирсинг в ноздрях (кольца).

Была одета черную футболку с коротким рукавом (с рисунком на груди), темно-синие джинсы (скинни), черные кроссовки Nike. При себе имела голубую сумку на поясе.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию по телефонам 100 или 02-9902385.

Израиль
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