Иерусалим:
17 - 29°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
26 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле19 августа 2021 г., 11:50

"Исраэль а-Йом": Нетаниягу намерен предложить Ганцу пост премьер-министра без ротации

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Исраэль а-Йом": Нетаниягу намерен предложить Ганцу пост премьер-министра без ротации

Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу намерен предложить министру обороны Бени Ганцу сформировать правительство, в котором глава "Кахоль Лаван" будет премьер-министром, а Нетаниягу сменным премьер-министром, но без ротации, сообщает политический обозреватель "Исраэль а-Йом" Мати Тухфельд. Это означает, что в коалиционном соглашении не будет оговорена дата передачи поста премьер-министра от Ганца Нетаниягу.

Как пишет "Исраэль а-Йом", Нетаниягу намерен предложить Ганцу отстранить от власти нынешнее правительство путем голосования по так называемому "конструктивному вотуму недоверия", в рамках которого оппозиция голосует не только против правительства, но и предлагает своего кандидата, пользующегося поддержкой 61 депутата.


В "Ликуде" полагают, что можно будет объединить оппозицию вокруг такого предложения. Оно также даст возможность создать новую коалицию в действующем Кнессете, без необходимости проводить парламентские выборы.

"Исраэль а-Йом" отмечает, что это предложение появилось на повестке дня после того, как в "Ликуде" пришли к выводу, что коалиция сумеет утвердить проект государственного бюджета. Голосование против бюджета является почти единственным шансом оппозиции привести к падению правительства без конструктивного вотума недоверия.

В политических кругах полагают, что главным препятствием на пути к реализации плана Нетаниягу остается недоверие между бывшим премьер-министром и главой "Кахоль Лаван", возникшее после развала ротационного правительства.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:21 Пяти женщинам предъявлено обвинение за работу в сети борделей, созданной известной спортсменкой
13:09 Беннет посетил центр вакцинации в Тайбе: "Я призываю вас включиться в борьбу за спасение человеческих жизней"
12:58 "Ночь казненных поэтов". Вечер памяти в тель-авивском музее АНУ
12:19 Правительство выдаст медперсоналу талоны на отдых и развлечения на десятки миллионов шекелей
12:14 Монета Бар-Кохбы из Пещеры ужасов отправится с израильтянином в космос
11:50 "Исраэль а-Йом": Нетаниягу намерен предложить Ганцу пост премьер-министра без ротации
09:13 Еврейский университет подписал документ о сотрудничестве с Политехническим университетом Марокко
09:10 Забастовка авиакомпаний: с 10:00 до 12:00 не будет вылетов из "Бен-Гуриона"
08:22 В Сдероте убита женщина, подозревается ее сын
08:10 Спутниковые снимки NASA подтверждают версию поджога в Иерусалимских горах
Загрузка...