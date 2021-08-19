"Исраэль а-Йом": Нетаниягу намерен предложить Ганцу пост премьер-министра без ротации

Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу намерен предложить министру обороны Бени Ганцу сформировать правительство, в котором глава "Кахоль Лаван" будет премьер-министром, а Нетаниягу сменным премьер-министром, но без ротации, сообщает политический обозреватель "Исраэль а-Йом" Мати Тухфельд. Это означает, что в коалиционном соглашении не будет оговорена дата передачи поста премьер-министра от Ганца Нетаниягу.

Как пишет "Исраэль а-Йом", Нетаниягу намерен предложить Ганцу отстранить от власти нынешнее правительство путем голосования по так называемому "конструктивному вотуму недоверия", в рамках которого оппозиция голосует не только против правительства, но и предлагает своего кандидата, пользующегося поддержкой 61 депутата.

В "Ликуде" полагают, что можно будет объединить оппозицию вокруг такого предложения. Оно также даст возможность создать новую коалицию в действующем Кнессете, без необходимости проводить парламентские выборы.

"Исраэль а-Йом" отмечает, что это предложение появилось на повестке дня после того, как в "Ликуде" пришли к выводу, что коалиция сумеет утвердить проект государственного бюджета. Голосование против бюджета является почти единственным шансом оппозиции привести к падению правительства без конструктивного вотума недоверия.

В политических кругах полагают, что главным препятствием на пути к реализации плана Нетаниягу остается недоверие между бывшим премьер-министром и главой "Кахоль Лаван", возникшее после развала ротационного правительства.