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NEWSru.co.il :: В Израиле19 августа 2021 г., 17:44

Разрешено к публикации: в Сдероте убита 53-летняя Татьяна Каминская

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Разрешено к публикации имя женщины, убитой утром 19 августа в Сдероте. Это 53-летняя Татьяна Каминская.

По подозрению в причастности к убийству задержан ее сын, 29-летний сын, Андрей Каминский. Он отправлен на психиатрическую экспертизу, которая должна установить, может ли он предстать перед судом.

Радиостанция "Кан Бет" цитирует соседей Каминских, которые рассказывают, что Татьяна в течение нескольких лет страдала от агрессии и побоев сына. Из этого же источника известно, что молодой мужчина работал охранником на заводе, но не имел права на ношение оружия. Он страдал от депрессии.

Отметим, что 17 августа полиция Израиля обращалась к населению с просьбой о помощи в розыске Андрея Каминского. В сообщении указывалось, что речь идет о человеке, нуждающемся в помощи.

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В Сдероте убита женщина, подозревается ее сын
 

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