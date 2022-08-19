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    В Израиле

    N12: глава спецслужб ПА встречался с арабскими депутатами Кнессета, высказав опасение о возможном возращении Нетаниягу к власти

    время публикации: | последнее обновление:
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    Маджид Фарадж (в центре) с лидерами ХАМАСа в Газе. 2017 год
    AP Photo/Prime Minister Office     Лидеры Объединенного списка
    Hadas Parush/Flash90

    Глава палестинских служб безопасности Маджид Фарадж недавно встречался в Рамалле с главами израильских арабских партий, входящих в Объединенный список – Айманом Удэ, Ахмадом Тиби и Сами Абу Шхадэ, сообщает сайт N12.

    Источники N12 сообщают, что на этой встрече Фарадж дал понять своим собеседникам, что администрация Палестинской автономии опасается возвращения лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу в кресло премьер-министра Израиля. В частности, отмечалось, что к такому результату может привести разобщенность израильского арабского сектора и низкая явка избирателей, представляющих этот сектор, на выборы в Кнессет 25-го созыва. Поэтому Фарадж настоятельно рекомендовал своим собеседникам сохранить единство и добиться высокой явки своих избирателей.

    Высокопоставленный представитель Палестинской администрации подтвердил редакции N12 факт такой встречи, но подчеркнул: хотя представители руководства ПА регулярно встречаются с арабскими и еврейскими депутатами Кнессета, Рамалла не вмешивается в израильские выборы.

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    В руководстве "Ликуда" заявили, что речь идет о возможном вмешательстве ПА в процесс выборов в Израиле, чтобы нанести ущерб Нетаниягу. "Ликуд" намерен обратиться в общую службу безопасности (ШАБАК) и потребовать тщательного расследования обстоятельств этой встречи в Рамалле.

    58-летний Маджид Фарадж, считающийся одним из возможных преемников Махмуда Аббаса, окончил школу UNRWA и университет "Аль-Кудс". Был одним из лидеров молодежного крыла ФАТХа во время первой интифады. Провел несколько лет в тюрьме. Входил в боевую террористическую организацию "Танзим". С 2007 года возглавлял "военную разведку", затем превентивную службу безопасности ПА. Его отец был застрелен израильскими военными в 2002 году, все братья прошли через израильские тюрьмы.

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