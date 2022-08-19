"Государственники" и "семейный терапевт" Нетаниягу . Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Премьер-министр Яир Лапид будет вспоминать уходящую неделю без ностальгии. Началось с неожиданного решения бывшего начальника генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота присоединиться к Ганцу и Саару. Заканчивается неприятной публикацией о якобы использовании Лапидом ресурсов в канцелярии премьер-министра. Возможный эффект официальной декларации о нормализации отношений с Турцией был подпорчен очередными юдофобскими высказываниями главы ПА Махмуда Аббаса. Вместо того, чтобы в полной мере наслаждаться дипломатической победой (зерна которой были посеяны неофициальным министром иностранных дел, известным также как президент государства Ицхак Герцог), Лапид был вынужден срочно гасить пожар, раздутый Аббасом. Заявление палестинского лидера о "десятках Холокостов, учиненных Израилем", да еще сделанное на земле Германии, это последнее, что нужно левоцентристскому лагерю в период предвыборной кампании. Канцелярии Лапида и Ганца сообщили журналистам, что их боссы вынудили Аббаса "взять свои слова назад". Сообщили разумеется порознь. И это был не первый случай конкуренции между Лапидом и Ганцем на этой неделе.

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На исходе субботы Айзенкот позвонил Лапиду и сообщил, что принял решение присоединиться к блоку "Кахоль Лаван" – "Тиква Хадаша". Это решение было неожиданным. "Еш Атид" намного опережает в опросах блок Ганца -Саара, и, по крайней мере с этой точки зрения, Лапид выглядит более вероятным, чем Ганц, кандидатом на пост премьер-министра. У Айзенкота, однако, были свои резоны, которые не свидетельствуют о его избыточной ориентации в политических реалиях. В период сомнений и тягостных раздумий – присоединяться ли к той ли иной политической структуре – Айзенкот однозначно давал понять, что войдет лишь в партию, которая претендует на то, чтобы быть партией власти. На первый взгляд, это должно было подтолкнуть бывшего начальника генштаба в объятия Лапида. Но Айзенкот говорил не только о размерах партии, но и о ее внутренних демократических процессах, а попросту говоря о праймериз. Лапид дал уклончивый ответ, говорил о процессе подготовки, о перспективах и тому подобном. Ганц, который демонстрирует рекордные темпы обучаемости профессии политика, просто сказал "да", и вопрос был решен. Какое значение имеет решение о проведении праймериз в еще не существующей партии перед следующими выборами? Знает только Гади Айзенкот.

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Еще один штрих к картине процесса принятия решений Айзенкотом пририсовал журналист Амит Сегаль, который сообщил, что закулисным советником Айзенкота является бывший депутат Офер Шелах. Шелах, напомним, был выдавлен из "Еш Атид", так как осмелился потребовать проведения праймериз в партии. Родилось ли требование Айзенкота в беседах с Шелахом, неизвестно, очевидно лишь, что бывший депутат вряд ли грустил по поводу решения своего бывшего подчиненного (Шелах был одно время командиром подразделения, в котором служил Айзенкот) не присоединяться к "Еш Атид".

Появление на политической карте "А-Махане а-Мамлахти" ровным счетом ничего не изменило в общей предвыборной картине. Общие слова о государственности ("мамлахтиюте") и очевидный уход влево (заявления о необходимости не допускать превращения Израиля в двунациональное государство) не могли перевести даже одного избирателя из лагеря сторонников Нетаниягу в лагерь его противников. Пока этого не происходит и мы наблюдаем лишь легкое, остающееся в рамках статистической погрешности, перераспределение голосов в лагере "только не Биби".

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В непростой ситуации оказался Гидеон Саар. Министр юстиции много говорил в прошлом о том, что успешная военная карьера не делает человека обязательно талантливым политиком. На следующий день после создания "Кахоль Лаван" первого созыва, того самого с тремя начгентшатабами и Яирм Лапидом, Саар заявлял в интервью NEWSru.co.il: " Большая часть стратегических ошибок, совершенных государством Израиль, направлялись отставными военными. Люди, которые были успешными солдатами и офицерами, допускали катастрофические ошибки при анализе геополитической ситуации и при принятии решений". Саару будет непросто объяснить и пребывание в партии, лидеры которой однозначно говорят о необходимости препятствовать созданию "двунационального государства". В недалеком прошлом Гидеон Саар активно выступал за распространение суверенитета в Иудее и Самарии и против создания палестинского государства.

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Неясно, есть ли общность позиций в партии "государственников" по вопросу о коалиции с Нетаниягу. Позиция Саара известна: на сегодняшний день, он категорически против такого союза. Ганц делал похожие заявления, однако он уже доказал в прошлом, что его позиция гибка. Айзенкот сказал лишь, что по его мнению политический деятель, обвиняемый в уголовных преступлениях, не должен баллотироваться. Заявление, которое отнюдь не закрывает двери к будущему союзу с Нетаниягу.

Создание партии "государственников" положило конец мучительным поискам рабочего места заместителем министра по делам религий Матаном Каана. Айзенкот привел его с собой, обеспечил ему девятое место в списке, и Каана, начинавший путь в правой партии реформ, оказался в левоцентристском списке противников реформ. Неисповедимы политические пути.

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Вопреки ожиданиям, в ультраортодоксальных партиях отнеслись весьма хладнокровно к тому, что Бени Ганц, с которым они поддерживают контакты, привлек в свои ряды одного из их злейших врагов. "Поверьте мне, если вопрос создания коалиции Бени Ганцем или с Бени Ганцем станет актуальным сейчас, Матан Каана не будет препятствием", – сказал в интервью "Кан РЭКА" Шмуэль Кармарски, обозреватель издания "Шахарит".

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Ультраортодоксам сейчас не до Кааны. Раскол в блоке "Яадут а-Тора" стал настолько острым, что в блоке всерьез заговорили о разводе, и, чтобы не дойти до этого, обратились к семейному терапевту по имени Биньямин Нетаниягу. Глава "Агудат Исраэль" Ицхак Гольдкнопф пожаловался главе "Ликуда" на полное отсутствие контакта с "Дегель а-Тора". В ходе встречи с лидером "Дегеля" Моше Гафни Нетаниягу звучал как никогда резко. "Ты разрушаешь мне блок", – обвинил он Гафни.

Несмотря на конфликт, в ультрартодоксальной среде убеждены, что в итоге "Яадут а-Тора" будет баллотироваться как единый блок. Слишком велик риск не пройти электоральный барьер, и вряд ли кто-то захочет рисковать.

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На правом фланге, в свою очередь, перед "семейным терапевтом" стоит гораздо более сложная задача. Итамар Бен-Гвир, ослепленный растущей популярностью и соответствующими опросами, закусил удила. На этой неделе он сообщил, что намерен баллотироваться самостоятельно, так как его партнер по блоку "Ционут Датит" Бецалель Смотрич не готов вести переговоры. Смотрич ответил проникновенным обращением и призывом начать диалог. Пока что этот диалог не начался. В этом нет ничего странного и из ряда вон выходящего. В ближайший вторник в "Ционут Датит" состоятся праймериз, и Смотрич занят этим гораздо больше, чем нетерпением Бен-Гвира. К тому же до подачи списков осталось чуть менее месяца, а это вечность по меркам политики правого лагеря, где решения принимаются иногда в прямом смысле слова в последний час. Однако если Итамар Бен-Гвир действительно поверит в то, что пробил его час, тактическая угроза может превратиться в стратегическое решение. Нетаниягу намерен сделать все, чтобы этого не произошло, в том числе он готов пожертвовать одним забронированным местом, чтобы гарантировать место в Кнессете для кого-то из "Оцма Иегудит". За счет кого? Многие в эти дни и часы в "Ликуде" задаются этим вопросом, тем более на фоне скандала, разгорающегося в партии в связи с бедным представительством женщин в предвыборном списке. Лишь две представительницы прекрасного пола в первой двадцатке – такой результат привел к потрясениям даже в "Ликуде". Несколько групп активистов направили обращения к Нетаниягу с призывом внести изменения в предвыборный список. На данный момент лидер "Ликуда" не намерен вмешиваться в этот аспект списка. Разве что кооптировав туда Идит Сильман.

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Еще хуже в списке "Ликуда" дело обстоит с представительством русскоязычной общины. После того, как Тали Плосков, Борис Апличук и Михаил Лобовиков не прошли на реальные места в списке, партия власти будет представлена в Кнессете одним лишь русскоговорящим депутатом – Юлием Эдельштейном. Неизвестно, сочтет ли Нетаниягу нужным менять эту ситуацию.

На левом фланге также ждут исхода праймериз. В МЕРЕЦ голосование состоится 23 августа, как и в "Ционут Датит". Помимо крайне резкого стиля, в котором ведется дискуссия между Заавой Гальон и Яиром Голаном, постепенно выясняется, что при всем элитизме и прочих сопутствующих партии МЕРЕЦ стереотипах, ей свойственны те же явления, что и остальным игрокам на политическом поле. На этой неделе стало известно, что один из сторонников Голана в бедуинской среде записал в партию 1600 человек, чтобы увеличить число голосующих за Голана. 1000 из них были отчислены из партии. Подозрение во вмешательстве "подрядчиков голосов" привело к новой вспышке взаимных обвинений между Голаном и Гальон. Замминистра экономики обвинил Гальон в том, что она стоит за этими публикациями. Гальон, в свою очередь, обвинила Голана в самом страшном грехе: в насаждении "трампизма" в МЕРЕЦ. Продолжение следует.

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Министр финансов Авигдор Либерман получил немало внимания прессы на уходящей неделе. Растущая инфляция с одной стороны, отчет ЦСУ, свидетельствующий о высоких темах роста израильской экономики с другой, и, конечно, переговоры с профсоюзом учителей, дали немало эфирного времени Либерману, однако вряд ли принесли ему дополнительные голоса. Можно сколь угодно долго (и справедливо) рассказывать о том, что инфляция в Израиле ниже, чем в других странах, можно долго (и справедливо) обвинять профсоюз учителей в беспределе. В конечном счете внимание обычного избирателя обрывается очень быстро, когда речь заходит о ценах в супермаркетах. Когда предвыборная кампания войдет в активную фазу, Либерману предстоит тяжелая работа по убеждению израильтян в том, что он сделал все возможное для замедления процесса роста цен, в частности на жилье.

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Происходящее в арабских партиях, как правило далеко от внимания израильтян, не имеющих отношения к арабской общине. Однако на сей раз стоит следить за этими партиями более внимательно, так как возможно от динамики там зависят итоги выборов. Уже сейчас очевидно, что для формирования правительства Лапиду потребуется поддержка хотя бы извне со стороны не только РААМ, но и Объединенного списка. Однако неизвестно, будет ли он объединенным, так как в БАЛАД всерьез намереваются выйти из связки с ХАДАШ и ТААЛ. В качестве условия дальнейшего союза в БАЛАД требуют согласия всех партий списка не рекомендовать Лапида на пост премьер-министра (об остальных кандидатах речь не идет изначально). Если это условие будет принято, и без того невысокие шансы Лапида остаться премьер-министром после выборов, становятся призрачными. Таковыми они станут, впрочем, и в том случае, если БАЛАД выйдет из общего списка, но не пройдет электоральный барьер. Нетаниягу необходимо единство на правом фланге, Лапиду – среди арабских партий.

И последнее. Главным итогом создания блока "А-Махане а-Мамлахти" (Ганц-Саар-Ашкенази) стало падение партии "А-Руах а-Ционит" (Шакед-Хендель). Те избиратели, которые готовы к окончательному переходу в левоцентристский лагерь, пошли за Матаном Кааной. Остальные постепенно расходятся по партиям блока Нетаниягу. Ставшая уже традиционной неготовность Айелет Шакед занять твердую и однозначную позицию отталкивает избирателей, и появление партии "государственников" дало им новый адрес. Ожидается, что на следующей неделе Шакед объявит о том, что партия "Байт Иегуди" присоединяется к "А-Руах а-Ционит". В этой партии состоят сегодня мало кому-либо известные люди, которые не в состоянии эффективно изменить ситуацию. Шакед, которая еще совсем недавно была едва ли не общепризнанным лидером завтрашнего дня в правом лагере, как никогда близка к краху политической карьеры.