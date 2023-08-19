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    В Израиле

    33-я суббота протестов. На акцию в Тель-Авиве вышли менее 90 тысяч человек

    время публикации: | последнее обновление:
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    33-я суббота протестов. На акцию в Тель-Авиве вышли менее 90 тысяч человек
    AP Photo/Tsafrir Abayov

    Вечером в субботу, 19 августа, вновь прошли массовые демонстрации протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и проводимой им юридической реформы.

    Самой массовой, как обычно, является акция в Тель-Авиве, в районе перекрестка Каплан. К 21:00 компания Crowd Solutions и 13-й канал опубликовали оценку, согласно которой на акцию протеста в Тель-Авиве вышли около 87 тысяч человек (значительно меньше, чем на прошлых неделях). Полиция официальных оценок численности участников акции протеста не публикует.

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    В Тель-Авиве акция протеста началась с минуты молчания в знак скорби о жертвах сегодняшнего теракта в районе Хауары (Самария). На митинге выступила певица Нета Барзилай. Ранее организаторы заявляли, что сегодня будут звучать, в основном, голоса женщин, что является особенно уместным на фоне "попыток правительства внедрить в израильское общество гендерное неравенство".

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    В 22:20 полиция сообщила, что акция протеста завершилась и район улицы Каплан открыт для движения транспорта.

    Тысячи демонстрантов участвуют в акциях протеста в Иерусалиме, Хайфе, Нетании, Герцлии, Реховоте и других городах страны.

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    В общей сложности акции протеста проходят примерно в 150 точках страны, заявляют организаторы.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Августа 2023
    33-я суббота протестов. Тысячи манифестантов под лозунгом "Израиль в опасности"
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