На станции Атлит человек вышел на рельсы и был сбит поездом

Движение поездов было изменено в связи с несчастным случаем на железнодорожной станции Атлит. Сообщается, что человек вышел на железнодорожное полотно, вопреки правилам безопасности, и был сбит проезжающим поездом.

На месте происшествия работают бригады "Маген Давид Адом" и полиция.

В связи с инцидентом поезда из Кармиэля, Бейт-Шеана и Нагарии доезжают до станции Хайфа Хоф а-Кармель, а поезда с юга завершают маршрут на станции Биньямина.