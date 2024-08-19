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Израиль

На станции Атлит человек вышел на рельсы и был сбит поездом

время публикации: 19 августа 2024 г., 16:32 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 16:32
На станции Атлит человек вышел на рельсы и был сбит поездом
Dudu Greenspan/Flash90

Движение поездов было изменено в связи с несчастным случаем на железнодорожной станции Атлит. Сообщается, что человек вышел на железнодорожное полотно, вопреки правилам безопасности, и был сбит проезжающим поездом.

На месте происшествия работают бригады "Маген Давид Адом" и полиция.

В связи с инцидентом поезда из Кармиэля, Бейт-Шеана и Нагарии доезжают до станции Хайфа Хоф а-Кармель, а поезда с юга завершают маршрут на станции Биньямина.

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