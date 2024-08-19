x
19 августа 2024
|
последняя новость: 23:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 августа 2024
|
19 августа 2024
|
последняя новость: 23:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов в глубине Ливана, а также ликвидацию "ракетчика" "Хизбаллы"

время публикации: 19 августа 2024 г., 22:24 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 22:33
ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов в глубине Ливана, а также ликвидацию "ракетчика" "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по складам с оружием террористической организации "Хизбалла" в долине Бекаа, в глубине территории Ливана. Израильские военные отмечают: вторичные взрывы доказывают, что цель была определена правильно, на атакованных объектах находилось большое количество боеприпасов.

Кроме того, в районе Дейр-Канун Эн-Нахр с беспилотника ЦАХАЛа был ликвидирован Хасин Али-Хасин, боевик игравший важную роль в ракетном подразделении "Хизбаллы" в районе города Сур.

Ранее по наводке бойцов 91-й дивизии ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по строению, в котором находилась группа боевиков "Хизбаллы" в районе Тайбэ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 августа 2024

318-й день войны в Израиле: атаки "Хизбаллы", погибли двое военнослужащих. Хронология событий