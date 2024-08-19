ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов в глубине Ливана, а также ликвидацию "ракетчика" "Хизбаллы"

Самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по складам с оружием террористической организации "Хизбалла" в долине Бекаа, в глубине территории Ливана. Израильские военные отмечают: вторичные взрывы доказывают, что цель была определена правильно, на атакованных объектах находилось большое количество боеприпасов.

Кроме того, в районе Дейр-Канун Эн-Нахр с беспилотника ЦАХАЛа был ликвидирован Хасин Али-Хасин, боевик игравший важную роль в ракетном подразделении "Хизбаллы" в районе города Сур.

Ранее по наводке бойцов 91-й дивизии ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по строению, в котором находилась группа боевиков "Хизбаллы" в районе Тайбэ.