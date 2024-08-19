ЦАХАЛ: в районе Хан-Юниса был обнаружен туннель протяженностью около 1,5 км
время публикации: 19 августа 2024 г., 16:00 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 16:00
Бойцы 7-й бригады, действуя в районе Хан-Юниса, обнаружили подземный туннель протяженностью около полутора километров. После проведения разведки туннель был разрушен инженерным спецназом "Яалом".
В туннеле было найдено много оружия и боеприпасов, а также предметов быта.
Сообщается также, что бойцы 603-го батальона нашли десятки ракет, пусковые установки и несколько противотанковых ракет.