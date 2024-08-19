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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о гибели военнослужащего на севере Израиля

время публикации: 19 августа 2024 г., 14:34 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 14:36
ЦАХАЛ сообщил о гибели двух военнослужащих – на севере Израиля и в секторе Газы
Ayal Margolin/Flahs90

Разрешено к публикации: 19 августа в ходе боевых действий на севере Израиля погиб военнослужащий ЦАХАЛа.

В результате атаки ударного БПЛА, выпущенного боевиками "Хизбаллы", в районе Яары (899-я трасса, примерно в 1,5 км от границы) погиб следопыт Махмуд Амария из бедуинской деревни Ибтин (к востоку от Хайфы). Еще один офицер ЦАХАЛа был тяжело ранен. Несколько человек получили легкие отравления дымом в результате возникшего пожара.

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