Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 19 августа: операции в Рамалле, Хевроне, Бейт-Лехеме

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 19 августа действовали в Рамалле и около Рамаллы (в Нильине), около Туль-Карема (в Кафр Абуше, Кафр Зибаде, Дир аль-Гусуне), около Калькилии (в Бака аль-Хатабе), около Сальфита (в Харисе), в Хевроне, в Бейт-Лехеме и около Бейт-Лехема (в Туку).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

В деревне Бака аль-Хатаб проводился обыск в доме семьи подозреваемого в причастности к теракту в Самарии, в результате которого был убит Гидеон Пери.

В Аль-Тире в Рамалле был окружен дом Айсара Баргути, причастного к теракту на перекрестке А-Миштара А-Бритит в Биньямине 7 января 2024 года.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 19 августа.