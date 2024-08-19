Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 19 августа, температура существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Малооблачно.

В Иерусалиме – 24-32 градусов, в Тель-Авиве – 24-32, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 29-41, в Беэр-Шеве – 21-36, в Мицпе-Рамоне – 19-36, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 24-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-38, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градус, высота волн – 50-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

Во вторник-четверг – без существенных изменений.