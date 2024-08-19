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Израиль

Воздушная атака на севере. Есть пострадавшие

время публикации: 19 августа 2024 г., 07:23 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 07:25
Воздушная атака на севере. Есть пострадавшие
AP Photo/Adel Hana

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что сигналы воздушной тревоги, прозвучавшие около 07:00 на севере Израиля, стали следствием проникновения в воздушное пространство Израиля нескольких БПЛА одновременно с ракетным обстрелом.

Часть целей была перехвачена, часть – разорвалась в районе поселка Яара. Сообщается, что на месте есть пострадавшие в результате пожара, вызванного падением вражеских беспилотников.

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