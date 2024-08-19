Воздушная атака на севере. Есть пострадавшие

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что сигналы воздушной тревоги, прозвучавшие около 07:00 на севере Израиля, стали следствием проникновения в воздушное пространство Израиля нескольких БПЛА одновременно с ракетным обстрелом.

Часть целей была перехвачена, часть – разорвалась в районе поселка Яара. Сообщается, что на месте есть пострадавшие в результате пожара, вызванного падением вражеских беспилотников.