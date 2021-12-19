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NEWSru.co.il :: В Израиле19 декабря 2021 г., 09:43

Коронавирус в Кнессете: девять депутатов помещены в карантин

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Кнессете: девять депутатов помещены в карантин

Депутаты Кнессета Гилад Карив, Мерав Бен-Ари, Гади Йеваркан, Йом Тов Хальфон, Кети Шитрит, Моси Раз, Моше Тур-Паз, Хамам Амар и Симха Ротман были отправлены в карантин после контакта с корреспондентом канала "Аруц а-Кнессет", у которого был выявлен коронавирус.

Глава коалиции и председатель комиссии Кнессета по здравоохранению Идит Сильман попросила спикера проверить, могут ли депутаты принимать участие в голосованиях заочно, не находясь на трибуне для изолированных, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заражения.

Напомним, в пятницу, 16 декабря,  21 технический работник Кнессета был отправлен соблюдать режим самоизоляции после контакта с одним из охранников, у которого был выявлен штамм коронавируса "омикрон".


Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу также был помещен в карантин после контакта с зараженным тренером в спортзале. После того, как Нетаниягу получил отрицательный результат проверки на коронавирус, он вышел из карантина.

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21 работник Кнессета отправились в карантин из-за заразившегося охранника

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