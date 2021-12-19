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NEWSru.co.il :: В Израиле19 декабря 2021 г., 13:45

Минздрав рекомендует внести в список "красных" стран США, Германию и Турцию

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Минздрав рекомендует внести в список "красных" стран США, Германию и Турцию

Комиссия министерства здравоохранения рекомендовала правительству внести в список "красных" стран Италию, США, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию.

Ранее 19 декабря предложение минздрава уже обсуждалось правительством, и позже будет вынесено на телефонное голосование министрам.

Решение о расширении списка "красных" стран вступит в силу в ночь на 22 декабря, если его утвердит законодательная комиссия Кнессета.


Решение о введении ограничений в отношении той или иной страны выносится на основании данных минздрава этой страны о том, что штамм "омикрон" встречается в 10% случаев заражения коронавирусом, или же данных Израиля о том, что на 10.000 въехавших страну приходится не менее 5 случаев заражения новым штаммом.

Напомним, с 20 декабря "красными" станут Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в "красный" список были внесены Дания и Великобритания, а также 50 африканских стран: Уганда, Сейшельские острова, Ангола, Эритрея, Эфиопия, Эсватини, Ботсвана, Бурунди, Буркина Фасо, Бенин, Гана, Габон, Джибути, Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Гамбия, ЮАР, Южный Судан, Конго, Центрально-Африканская республика, Конго, Зимбабве, Замбия, Кот д' Ивуар, Того, Танзания, Кабо-Верде, Либерия, Лесото, Мавритания, Маврикий, Мали, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Нигерия, Нигер, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Сенегал, Сьерра Леоне, Остров Святой Елены, Чад, Коморы, Кения, Камерун, Кабо-Верде, Руанда, Реюньон (Франция).

С пятницы, 17 декабря, изменена схема возврата граждан из "красных" стран. Защищенные (полностью привитые или переболевшие) граждане по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, подписать согласие на цифровой мониторинг ("Хескемон") и находиться в течение 7 дней на домашнем карантине. После этого необходимо будет сделать еще один ПЦР-тест, и только после получения отрицательного результата можно будет выйти из карантина.


Незащищенные граждане должны будут после первого ПЦР-теста отправиться в "карантинную" гостиницу до получения результата. Только после получения отрицательного теста и подписания согласия на цифровой мониторинг, они смогут провести остаток карантина дома. В случае положительного теста они должны будут находиться в гостинице до полного выздоровления.

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