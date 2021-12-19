Израиль в ожидании "Кармель": рекомендации полиции по подготовке к шторму

Согласно прогнозу метеорологов, в понедельник, 20 декабря, температура воздуха начнет опускаться перед тем, как на Израиль обрушится штормом "Кармель", пик которого придется на 21 и 22 декабря.

Сообщается об угрозе наводнений. Порывы ветра могут достигать 80-100 км/ч.

Спасательные службы по всей стране приведены в состояние повышенной готовности.

Днем 19 декабря министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев провел совещание, на котором заявил, что недопустимо проявлять легкомыслие при подготовке к разгулу стихии, чтобы потом не разводить руками и не говорить: "мы не подумали об этом".

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что была проверена готовность воздушных подразделений, помощь которых может потребоваться для эвакуации людей из затопленных районов.

Полиция опубликовала краткую инструкцию о поведении во время шторма:

-не рекомендуется купаться в море и заниматься морскими видами спорта во время шторма;

-во время ливня не рекомендуется пользоваться подземными парковками или спускаться на лифте на этажи, находящиеся ниже уровня земли;

- сильные порывы ветра создают угрозу обрушения деревьев и опорных столбов, они также могут перемещать различные предметы. Полиция просит граждан сообщать о всех чрезвычайных ситуациях в городские службы;

-рекомендуется убрать с крыш и балконов тяжелые предметы, которые может сдуть ветер;

- всем экскурсионным группам рекомендуется перед выходом на маршрут связаться с ответственными лицами и уточнить прогноз погоды.



Полиция рекомендует водителям отказаться от поездок, которые могут быть отложены;

- во время шторма следует ездить со включенными фарами;

- строго соблюдать скоростной режим;

- держать руль двумя руками, так как на мокром и скользком шоссе возможны заносы;

- строго соблюдать дистанцию, не приближаться к впереди ищущему автомобилю;

- следует избегать луж и затопленных участков дороги, так они могут оказаться глубже, чем вы думаете;

- не пытайтесь пересечь на автомобиле ручей или поток воды с сильным течением;

- будьте внимательны к пешеходам;



Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что к работе во время неблагоприятных погодных условий подготовлены джипы и квадроциклы.

Еврейский национальный фонд (Керен Каемет ле Исраэль) обратился к израильтянам с просьбой воздержаться от посещения парков и заповедников фонда до конца недели в связи с ожидаемым штормом "Кармель".

По дороге в Израиль шторм "Кармель" обрушился на Грецию и Кипр. В горных районах Греции в течение двух дней шел снег. Температура воздуха ночью опускалась до нуля. Некоторые районы остались без электричества из-за обрыва проводов. Из-за шторма кораблям было запрещено входить в порт Пирей.