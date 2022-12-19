Аферисты продают в Telegram очереди в МВД и другие ведомства, полиция не комментирует

В Telegram существуют чаты, в которых людям, пытающимся назначить очередь в государственные ведомства – такие, как министерство алии и интеграции и Управление регистрации населения, предлагают назначить очередь за деньги.

Очереди стоят, в зависимости от срочности и ведомства, от 300 долларов и выше. В одной из таких групп прямо пишут, что подыскивают очереди "на коммерческих основаниях" и посылают цену уже в личном сообщении.

Деньги за эти услуги предлагается перевести на карту в иностранном банке.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

В социальных сетях высказываются предположения, что аферисты используют боты, бронирующие очереди. Ведущий телеграмм-канала "Гольденберг говорит" утверждает, что номер телефона, по которому аферисты просят сделать перевод, отсылает на группу в сети "ВКонтакте".

Редакция NEWSru.co.il обратилась в министерство алии и в Управление регистрации населения с просьбой прокомментировать эту информацию. Из обоих ведомств ответили, что не получали на это "конкретных" жалоб.

Мы также обратились в полицию с вопросом о том, известно ли полиции об этой мошеннической схеме, были ли получены полицией жалобы и проводится ли расследование.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман в ответ на наш запрос ответил, что "полиции об этом ничего не известно". На предложение нашей редакции передать полиции ссылки на телеграмм-каналы и скриншоты сообщений, в которых аферисты открыто говорят о том, что продают очереди, реакции не последовало.