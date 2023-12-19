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    В Израиле

    Опубликованы показания: директор больницы в Джабалии был завербован ХАМАСом и называет лидеров ХАМАСа трусами

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    Опубликованы показания: директор больницы в Джабалии был завербован ХАМАСом и называет лидеров ХАМАСа трусами
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) сообщают, что директор больницы "Камаль Адуан" в Джабалии (север сектора Газы) Ахмад Кахлут дал признательные показания, согласно которым он позволил предварить медицинское учреждение в военный объект, контролируемый ХАМАСом.

    "Я был завербован в ХАМАС в 2010 году, имел звание подполковника. В больнице работают сотрудники, являющиеся боевиками "Бригад Иззаддина аль-Касама" – среди них врачи, медбратья, фельдшеры, служащие, другие сотрудники", – рассказал он на допросе.

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    Кахлут был арестован в больнице "Камаль Адуан" 12 декабря. Его арест вызвал множество гневных публикаций в арабских, турецких и иранских СМИ.

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    ШАБАК цитирует показания Ахмада Кахлута

    "Они (боевики) прячутся в больницах, потому что считают, что больница – безопасное место. Им не причинят вреда, если они окажутся внутри больницы".

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    "В больнице около 16 сотрудников, которые являются боевиками "Бригад Иззаддина аль-Касама"".

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    "У ХАМАСа есть офисы внутри больницы. Есть кабинеты для высокопоставленных чиновников, они доставляли туда похищенного солдата. Есть специальное место для допросов, отделов внутренней безопасности и специальной безопасности. У всех есть свои телефонные линии внутри больницы".

    "ХАМАС использует частные машины скорой помощи. У них другой цвет и нет номерных знаков. Такую машину использовали для доставки похищенного солдата, перевозки тел и раненых".

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    "Однажды я умолял их отвезти раненого в Индонезийскую больницу для лечения, они отказались. Их миссия важнее".

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    "Лидеры ХАМАСа – трусы. Они оставили нас на поле боя, а сами прячутся в укрытиях. Они нас уничтожили".

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