ЦАХАЛ подтвердил перехват БПЛА около границы Газы
время публикации: 19 декабря 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 13:11
ЦАХАЛ сообщил о перехвате беспилотного самолета около границы сектора Газы. Пострадавших нет. Кем был запущен БПЛА, из сообщения неясно.
В 11:46-11:47 19 декабря в поселках Эйн а-Бсор и Маген, расположенных недалеко от границы сектора Газы, сработала тревога "Цева адом", предупреждающая о нарушении воздушного пространства.
Отметим, что ранее йеменские хуситы не раз запускали БПЛА, которые пролетали над территорией Египта, затем двигались на север вдоль побережья Средиземного моря, а потом меняли курс на восток.
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