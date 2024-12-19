ЦАХАЛ подтвердил перехват БПЛА около границы Газы

ЦАХАЛ сообщил о перехвате беспилотного самолета около границы сектора Газы. Пострадавших нет. Кем был запущен БПЛА, из сообщения неясно.

В 11:46-11:47 19 декабря в поселках Эйн а-Бсор и Маген, расположенных недалеко от границы сектора Газы, сработала тревога "Цева адом", предупреждающая о нарушении воздушного пространства.

Отметим, что ранее йеменские хуситы не раз запускали БПЛА, которые пролетали над территорией Египта, затем двигались на север вдоль побережья Средиземного моря, а потом меняли курс на восток.