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Израиль

Ранение жительницы Иерусалима: укрепилась версия теракта

Полиция
Террористы
время публикации: 19 декабря 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 18:25
Ранение жительницы Иерусалима: укрепилась версия теракта
Пресс-служба полиции Израиля

Несмотря на судебный запрет на публикацию подробностей дела о ранении пожилой женщины в Иерусалиме, СМИ сообщают, что к расследованию привлечена Общая служба безопасности (ШАБАК). Участие ШАБАКа в расследовании свидетельствует о подозрениях на то, что преступление совершено на почве ненависти по национальному признаку.

Ynet, радиостанция "Кан Бет", 12-й телеканал передали, что в последние часы версия теракта укрепилась.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме, в своей квартире, была тяжело ранена 74-летняя женщина. Она была доставлена в больницу "Шаарей Цедек".

С началом расследования следственная группа обратилась в суд за запретом на публикацию подробностей дела. Суд поддержал просьбу полиции, запрет на публикацию будет действовать до 26 декабря.

Израиль
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В Иерусалиме тяжело ранена пожилая женщина