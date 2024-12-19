Ранение жительницы Иерусалима: укрепилась версия теракта

Несмотря на судебный запрет на публикацию подробностей дела о ранении пожилой женщины в Иерусалиме, СМИ сообщают, что к расследованию привлечена Общая служба безопасности (ШАБАК). Участие ШАБАКа в расследовании свидетельствует о подозрениях на то, что преступление совершено на почве ненависти по национальному признаку.

Ynet, радиостанция "Кан Бет", 12-й телеканал передали, что в последние часы версия теракта укрепилась.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме, в своей квартире, была тяжело ранена 74-летняя женщина. Она была доставлена в больницу "Шаарей Цедек".

С началом расследования следственная группа обратилась в суд за запретом на публикацию подробностей дела. Суд поддержал просьбу полиции, запрет на публикацию будет действовать до 26 декабря.