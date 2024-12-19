Прокуратура Израиля просит экстрадировать в США Ростислава Панева из хакерской группы LockBit

Разрешено к публикации: 18 августа 2024 года в Израиле был арестован Ростислав Панев, разыскиваемый властями США за членство в хакерской группе LockBit, разработавшей вредоносное программное обеспечение для вымогательства, и продающей его в качестве услуги.

По данным американских властей, жертвами LockBit стали около 2500 людей и организаций, которые были вынуждены платить за освобождение своих баз данных и компьютерных систем. Информация, украденная у тех, кто отказался платить шантажистам, выкладывалась в интернете.

В 2019-2024 годах Панев работал в LockBit, получив за свою работу 230000 долларов, выплаченных ему криптовалютой.

После получения запроса из США и его утверждения министром юстиции, государственная прокуратура обратилась в суд за разрешением на экстрадицию Панева в США. Судебное заседание назначено на 5 января 2025 года.