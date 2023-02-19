Реформа юридической системы в Израиле. Опрос NEWSru.co.il
Редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснить отношение наших читателей к предложению о реформировании юридической системы в Израиле.
4 января 2023 года министр юстиции Ярив Левин ("Ликуд") представил принципы того, что он назвал "первым этапом реформы юридической системы Израиля". Эти принципы включали четыре составляющих: изменение состава комиссии по выбору судей, изменение порядка отмены Верховным судом законов, принятых Кнессетом, отмена принципа крайней неприемлемости (עילת הסבירות), изменение статуса юридических советников.
Эти предложения вызвали резкую критику со стороны оппозиции и представителей юридической системы и повлекли за собой массовые акции протеста.
12 февраля президент Израиля Ицхак Герцог призвал заморозить продвижение реформы и начать переговоры. Несмотря на это, 20 февраля планируется утверждение части законов, формирующих реформу, в первом чтении.
Демонстрации протеста продолжаются. Напряжение в обществе растет. СМИ сообщают о том, что политический конфликт вокруг юридической реформы негативно влияет на экономику страны.
Внимание: опрос предназначен исключительно для граждан Израиля
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