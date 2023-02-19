Реформа юридической системы в Израиле. Опрос NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснить отношение наших читателей к предложению о реформировании юридической системы в Израиле.

4 января 2023 года министр юстиции Ярив Левин ("Ликуд") представил принципы того, что он назвал "первым этапом реформы юридической системы Израиля". Эти принципы включали четыре составляющих: изменение состава комиссии по выбору судей, изменение порядка отмены Верховным судом законов, принятых Кнессетом, отмена принципа крайней неприемлемости (עילת הסבירות), изменение статуса юридических советников.

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Эти предложения вызвали резкую критику со стороны оппозиции и представителей юридической системы и повлекли за собой массовые акции протеста.

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12 февраля президент Израиля Ицхак Герцог призвал заморозить продвижение реформы и начать переговоры. Несмотря на это, 20 февраля планируется утверждение части законов, формирующих реформу, в первом чтении.

Демонстрации протеста продолжаются. Напряжение в обществе растет. СМИ сообщают о том, что политический конфликт вокруг юридической реформы негативно влияет на экономику страны.

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Внимание: опрос предназначен исключительно для граждан Израиля

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Реформа юридической системы в Израиле. Выскажите ваше мнение

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