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    В Израиле

    СМИ: под давлением США Израиль отложит строительство в поселениях

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    СМИ: под давлением США Израиль отложит строительство в поселениях
    Kobi Gideon/Flash90

    В воскресенье, 19 февраля, издание Walla News написало о том, что при посредничестве администрации Байдена и под ее давлением Израиль и Палестинская автономия пришли к соглашению, которое позволит снизить напряжение на Западном берегу на время Рамадана и праздника Песах.

    Издание, ссылаясь на два источника в Иерусалиме, написало, что в рамках достигнутых договоренностей Рамалла не будет настаивать на проведении голосования в Совете безопасности ООН по вопросу поселений, и довольствуется чисто декларативным "Заявлением председателя". Это заявление, поддержат США, и в нем будет содержаться не только осуждение строительства в поселениях, но и недавних терактов, в которых погибли израильтяне. Это будет первое "Заявление председателя" по палестино-израильскому конфликты за последние семь лет.

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    Вместе с тем, как поясняют источники, это позволит американцам не накладывать вето на резолюцию СБ ООН, которая отражает их позицию по строительству в поселениях. Кроме того, в администрации Байдена опасаются, что даже в случае наложения вето на резолюцию, это может привести к эскалации насилия в зоне конфликта.

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    Источники Walla News утверждают, что Израиль обязался на несколько месяцев отложить строительство в поселениях, приостановить на несколько месяцев разрушение домов террористов в Иудее и Самарии, а также в Восточном Иерусалиме, а еще приостановить эвакуацию палестинцев в зоне С и сократить операции ЦАХАЛа в палестинских населенных пунктах.

    При этом издание также приводит слова другого источника в Иерусалиме, который утверждает, что никаких договоренностей нет. Планы нового строительства были на прошлой неделе переданы Высшему совету по строительству.

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    При этом, пишет Walla News, высокопоставленные источники в администрации США подтвердили информацию о достижении соглашения между израильтянами и палестинцами, которое позволит избежать голосования на СБ ООН.

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